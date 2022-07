Alexander Romanovsky chiude il Varignana Music Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - Il concerto conclusivo del Varignana Music Festival con il pianista Alexander Romanovsky, previsto per questa sera alle 21all'Anfiteatro sul Lago di Palazzo di Varignana, a pochi chilometri da Bologna, è stato rimandato all'8 luglio alla stessa ora a causa delle sfavorevoli previsioni meteo. Assieme all'artista ucraino naturalizzato italiano, ci sarà la Camerata della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la massima compagine sinfonica olandese.

Il programma, invariato, comprende due capolavori del grande repertorio: nella prima parte del concerto, l'ensemble orchestrale sarà impegnato nel Quintetto per clarinetto e archi di Mozart, mentre nella seconda parte si unirà ad Alexander Romanovsky, a completare l'integrale dei Concerti per pianoforte di Fryderyk Chopin iniziata proprio a Varignana nel 2017.

Quest'anno sarà la volta del Secondo Concerto in fa minore Op.

21 nella versione per piano e quintetto d'archi dello stesso autore.

Composta dalle prime parti dell'omonima Orchestra, la Camerata RCO si esibisce in tutto il mondo, da New York a Minsk, da Tokyo a Vienna. Così si raccontano i suoi membri: «Amiamo immensamente suonare nella nostra Orchestra, ma vogliamo ampliare questa gioia del fare musica insieme anche esibendoci in ensemble cameristici. Non soltanto il repertorio è differente, ma anche la sensazione del far musica da camera è più personale e intima". Uniranno la loro passione a quella del brillante pianista Alexander Romanovsky, definito dal New York Times: "Speciale, non solo per la straordinaria capacità tecnica, per il colore e la fantasia, ma anche per essere un musicista sensibile e un brillante interprete". Romanovsky ha studiato all'Accademia Pianistica 'Incontri con il Maestro' di Imola e nel 2001 ha vinto il concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. (ANSA).