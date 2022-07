Bocelli, Zucchero e Sting a Parma 'Città della musica'

(ANSA) - PARMA, 06 LUG - Sarà Andrea Bocelli ad aprire domani, giovedì, la terza edizione di 'Parma città della musica' nella storia cornice del Parco Ducale. Prima di lui si esibiranno sul palco tre talenti selezionali dalla Andrea Bocelli Foundation: Clara Barbier, Massimo Urban e Monica Zhang.

L'8 luglio sarà di scena Zucchero 'Sugar' Fornaciari, che presenterà i brani del suo ultimo lavoro discografico 'Discover' e i suoi più grandi successi. Seguiranno il 9 luglio i Pinguini Tattici Nucleari, band che continua a collezionare dischi d'oro, di platino, doppio e triplo platino, per la prima tappa outdoor del loro 'Dove Eravamo Rimasti Tour'.

Fabri Fibra è atteso il 12 luglio con il suo 'Caos Live, Festival 2022', mentre il 14 luglio ci sarà Irama, uno degli artisti italiani più talentuosi degli ultimi anni, per una tappa del suo tour estivo. Il 19 luglio, infine, sarà la volta di Sting, una delle più grandi star della musica internazionale: l'artista britannico, per la sua unica data italiana di questa estate, si esibirà per la prima volta sul palco del Parco Ducale con il "My songs tour 2022" (recupero del 23 luglio 2020 e del 20 luglio 2021). Biglietti disponibili su TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Il festival è organizzato da Puzzle Concerti e Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune. (ANSA).