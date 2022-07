Accorsi videoracconta Fellini e Rimini 'tra memoria e sogno'

(ANSA) - RIMINI, 06 LUG - 'Fellini e Rimini, tra memoria e sogno' è il nuovo videoracconto (https://bit.ly/fellinirimini) con cui Stefano Accorsi, testimonial dell'Emilia-Romagna, omaggia il regista Federico Fellini e la Rimini magica e simbolica dei suoi film, da oggi sui suoi canali social (oltre un milione di follower) nell'ambito del progetto di promozione turistica triennale 'Via Emilia' realizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna con la collaborazione delle tre Destinazioni turistiche regionali (Visit Emilia, Visit Romagna, Territorio Turistico Bologna-Modena). Il filmato, poco più di due minuti, tocca i luoghi simbolo della Rimini felliniana, come il Grand Hotel, il cinema Fulgor e il neonato Fellini Museum, museo "diffuso" unico al mondo e luogo fortemente evocativo del cinema del Maestro. Il video è stato pubblicato anche sui canali social di promozione turistica dell'Emilia Romagna, @inEmiliaRomagna e su Lepida Tv (https://www.lepida.tv/). La Rimini raccontata da Accorsi è quella che il Maestro stesso aveva definito "pastrocchio confuso, pauroso, tenero", filtrata nei suoi film dal suo sguardo sognatore e visionario e dalla sua nostalgica memoria. La città da cui si è allontanato da ragazzo, ma da cui non si è mai separato affettivamente, perché per lui era "la terra dove si desidera sempre ritornare".

"Fellini, attraverso i suoi film, ha fatto di Rimini una regione dell'anima, una dimensione della memoria", spiega Accorsi nel filmato. "Intorno alla sua città e ad alcuni luoghi magici Fellini costruisce un'idea universale di bellezza, un luogo ideale, filtrato dai suoi ricordi e dalle sue visioni. Una Rimini sognata, spesso non del tutto fedele alla realtà, ma come si può mettere a freno la fantasia di un mago abituato a maneggiare i sogni, un inventore dell'irreale? Perché nulla si sa, tutto si immagina". (ANSA).