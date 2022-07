Roberta Anceschi nuova presidente di Unindustria Reggio Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Roberta Anceschi è la nuova presidente di Unindustria Reggio Emilia, eletta nell'assemblea generale alla presenza del presidente uscente Fabio Storchi e del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi.

"Lo scenario globale - ha detto nel suo primo discorso - ci impone una rivoluzione culturale e un cambio di paradigma e di visione, all'insegna dell'economia circolare e di percorsi sostenibili. Noi possiamo e dobbiamo diventare un territorio capace di utilizzare le potenzialità digitali, come strumento per affermare la cultura e la prassi della sostenibilità, con la visione chiara di obiettivi di benessere diffuso, di coesione ed inclusione".

"La nostra associazione - ha aggiunto - può e deve essere un motore di cambiamento positivo, stimolo nell'adottare strumenti innovativi idonei a liberare le energie creative individuali, in un circolo virtuoso che dalle buone prassi e dalle sperimentazioni arriva a processi collaborativi mai sperimentati prima. Siamo davanti a una sfida che dobbiamo affrontare scommettendo sulle nostre capacità imprenditoriali, sulla nostra capacità di innovare, sulla nostra unità di intenti e sulla partecipazione di tutti nell'individuare nuove e ancora inesplorate sinergie".