Notte Rosa: l'edizione della rinascita, 'un successo'

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - Alberghi pieni in tutta la Riviera, con picchi in alcune località del 100%. È positivo il bilancio del weekend della Notte Rosa, con oltre 200 eventi (quasi tutti gratuiti) sparsi tra costa ed entroterra emiliano-romagnolo e i più di 100 artisti nelle principali piazze, oltre i concerti all'alba.

"È stato bello rivedere la Notte Rosa col suo 'volto' normale e genuino - commenta l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - con l'entusiasmo e l'energia innanzitutto degli operatori romagnoli e poi la risposta calorosa della gente, tantissima, che ha affollato le piazze e i borghi della Riviera e della Romagna per assistere agli oltre 200 eventi in calendario. Il 'Capodanno dell'Estate Italiana' quest'anno ha risposto più del solito al bisogno di svago, leggerezza, divertimento sano di cui l'Italia aveva tanto bisogno".

Per Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna è stata "un'edizione bellissima e indimenticabile.

Il ritorno alla collocazione originaria nel primo week end di luglio ci ha premiato. Siamo tornati anche ai numeri e alle presenze turistiche delle prime edizioni". (ANSA).