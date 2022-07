Covid: in E-R nuovi casi sopra 6mila, altri quattro morti

Sono sopra 6mila i nuovi casi di infezione di coronavirus in Emilia-Romagna, 6.287 rilevati su quasi 20mila tamponi nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sfiora il 32%. In lieve aumento i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 28 pazienti (+4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.019 (+21). Il bollettino della Regione annovera altri quattro morti, fra i quali un 53enne nel Bolognese. Complessivamente i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.644. Il 98% è in isolamento a casa.

