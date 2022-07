Covid: in E-R nuovi casi ancora sopra 6mila, altri 7 decessi

Sono ancora ben oltre 6mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, 6.674 su quasi 20mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oltre il 33%. Situazione abbastanza stabile per quanto riguarda i ricoveri, che tornano a superare quota mille: i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono in totale 24, quattro in meno da ieri, mentre negli altri reparti Covid sono 998, 14 in più rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano della Regione registra altri sette decessi. Complessivamente, ad oggi sul territorio i casi attivi sono oltre 56mila, il 98% dei quali in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi che non necessitano di cure ospedaliere.