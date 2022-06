Il Sogno di Shakespeare al teatro di paglia delle Sementerie

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Tredici serate di spettacolo per la settima edizione della rassegna Le notti delle Sementerie, il festival di teatro contemporaneo in programma sotto le stelle in un anfiteatro costruito con ben 40 tonnellate di paglia. La manifestazione, diretta da Manuela De Meo e Pietro Traldi, si aprirà l'8 luglio prossimo con un progetto itinerante attraverso tre spazi dell'azienda agricola che la ospita dedicata al Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare.

Si tratta di uno spettacolo corale di Sementerie artistiche, allestito dal regista Federico Grazzini, che coinvolge attori professionisti, allievi dei corsi tenuti dalla compagnia e ventidue cittadini di Crevalcore, comune della cintura bolognese che ospita il Festival. Repliche il 16, 20 e 29 luglio.

L'8 tocca all'attrice comica Annagaia Marchioro e al suo #Pourparler, sorta di indagine comico-scientifica sulla potenza del linguaggio. Al pittore emiliano Antonio Ligabue è invece dedicato lo spettacolo di Mario Perrotta Un Bès, indagine sulla solitudine e lo stare al margine, dove un bès (un bacio) è solo un sogno (13/7). Il 15 la compagnia bolognese Kepler-452 porterà in scena Gli altri, indagine sui nuovi mostri di Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio, il debutterà in prima nazionale La cella di seta - Io e Marco Polo di Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi che partendo dall'incontro tra Rustichello e Marco Polo porta le visioni di un mondo inimmaginabile. E ancora Lei Lear, di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco (23/7), Istanbul beat di e con Deniz Ozdogan, attrice turca naturalizzata italiana (27/7), Wonderboom, spettacolo irriverente dell'attore e regista Stefano Cenci. In agosto va in scena La vita salva di e con Silvia Frasson (il 3) e il cult del teatro argentino, in scena ininterrottamente dal 2009, El loco y la camisa scritto e diretto da Nelson Valente. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 22 tranne il Sogno il cui inizio è fissato alle 21. (ANSA).