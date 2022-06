Cinema: in 7mila acclamano Sandrelli in piazza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - In 7mila hanno acclamato, in piazza Maggiore a Bologna, una diva del cinema italiano, Stefania Sandrelli, ospite della prima serata della 36/a edizione del 'Cinema Ritrovato'.

Stefania Sandrelli ha presentato la proiezione in prima assoluta del nuovo restauro del 'Conformista' di Bernardo Bertolucci, realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Minerva Pictures e con RaroVideo Channel: una serata speciale nel ricordo di uno dei protagonisti del film, Jean-Louis Trintignant, scomparso solo una settimana fa.

Sandrelli ha raccontato i momenti più belli di quel set, ricordando come Trintignant considerasse quella del Conformista, "l'interpretazione della vita. Un film pieno di passione, di verità, di meraviglia - ha detto parlando in piazza - era il mio secondo film assieme a Bernardo. Sentivamo di star facendo qualcosa di importante. Ce lo dicevamo spesso con Trintignant.

Sono molto contenta e onorata di essere in Piazza Maggiore: mi avete fatto un grande regalo". (ANSA).