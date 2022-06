Il Parma e Maresca si separano, risoluzione contrattuale

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il Parma ha reso noto di avere formalizzato l'accordo per la risoluzione contrattuale con l'allenatore Enzo Maresca. E' dunque ufficiale la separazione dal tecnico, che era stato esonerato nello scorso novembre dopo un pareggio con il Cosenza e sostituito da Beppe Iachini. Per Maresca si profila un ritorno al Manchester City, dove ha già allenato la squadra Under 23. Questa volta dovrebbe essere il vice di Pep Guardiola, in prima squadra. (ANSA).