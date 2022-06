Calcio: Bologna e Sassuolo cominciano in trasferta

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - Comincia in trasferta il campionato di Bologna e Sassuolo: il sorteggio del calendario per le due squadre emiliane impegnate in serie A ha infatti determinato che la prima giornata, in programma il 14 agosto, si disputi lontano da casa: i rossoblù sul campo della Lazio, i neroverdi su quello della Juventus.

L'esordio casalingo avverrà, per entrambe alla seconda giornata di campionato, che quest'anno comincia prima del solito per i mondiali in Qatar: il Bologna riceverà il Verona, mentre il Sassuolo ospiterà il Lecce a Reggio Emilia. (ANSA).