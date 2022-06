In Romagna torna La Notte Rosa dall'1 al 3 luglio

Concerti nelle grandi piazze la sera di venerdì 1 luglio, spettacolo dei fuochi d'artificio a mezzanotte, celebrazione dell'alba con i concerti in riva al mare e sulle colline, appuntamenti culturali e legati al benessere lungo tutto il week end. La Notte Rosa, l'evento estivo più importante della Riviera romagnola, torna con un'edizione, la 17/a, che ripristina il format originario della durata di un weekend dopo le due edizioni della 'Pink week', la settimana di manifestazione concepita in epoca Covid per spalmare gli eventi su più giorni. La Notte Rosa non è solo Romagna, perché si estenderà per 110 km di costa fino ai Lidi di Comacchio. La festa tingerà di rosa anche i borghi dell'entroterra e le città d'arte. Piazze, strade, spiagge e monumenti delle province di Ferrara, Forlì e Cesena, Ravenna e Rimini saranno illuminati di rosa.

Protagonista la musica con i concerti, per lo più gratuiti, che spaziano dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz.

Sul palco artisti come Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D'Avena, Dodi Battaglia e Marina Rei. A Rimini si terrà l'1 e 2 luglio il Ti, Summer Hits, evento televisivo musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tra gli ospiti: Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Bob Sinclair, Clementino, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gabry Ponte & Lumix, J-Ax e Shade, Rkomi, Rocco Hunt, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Sul palco della Rimini Beach Arena, Elrow, il festival con la migliore musica elettronica internazionale. Il claim scelto per questa edizione è Pink&Love perché "racchiude un messaggio di leggerezza, armonia, unione, nel rispetto di tutte le differenze a segnare il vero e unico Capodanno dell'estate", spiegano gli organizzatori.