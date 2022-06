Aggressione durante partita di calcetto, 17enne denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Una lite per una partita di calcetto interrotta, degenerata in un pestaggio che aveva fatto finire un ragazzo di 21 anni in ospedale, con il naso fratturato e altri traumi, guaribili in 30 giorni. Per l'aggressione, avvenuta lo scorso 24 aprile al Parco dei Ciliegi di Monterenzio, Appennino bolognese, i carabinieri hanno denunciato un 17enne italiano, accusato di lesioni personali aggravate.

Era stato il giovane ferito, curato al Sant'Orsola di Bologna, a denunciare l'episodio alla stazione dell'Arma della cittadina. Quel giorno, mentre giocava a calcetto con alcuni amici, la partita era stata interrotta dal 17enne impegnato in un'altra partita a pallacanestro nelle vicinanze. Si era avvicinato per recuperare la palla da basket che era finita nell'area di gioco sbagliata, ma l'interruzione aveva creato malumore e qualche rimprovero da parte dei calciatori. A fine partita il minorenne era tornato nel campetto per 'vendicarsi' e aveva preso a pugni il 21enne. Grazie al racconto della vittima e alle testimonianze degli altri presenti, i carabinieri hanno identificato il 17enne che è stato denunciato alla Procura per i Minorenni. (ANSA).