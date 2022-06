Picchia la compagna con cinghia e mazza baseball, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bologna dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna, colpita anche con una cinghia e una mazza da baseball, durante una lite scoppiata sabato notte nel loro appartamento. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini che sentivano le grida di aiuto della donna, una 33enne che per le percosse è stata portata in ospedale con ferite alle braccia e alla schiena. Ne avrà per almeno 21 giorni.

All'arrivo delle pattuglie del 113, l'uomo inizialmente non voleva fare entrare in casa gli agenti, poi si è arreso. Secondo quanto ricostruito, aveva colpito la convivente sia a mani nude che con una cinghia e una mazza da baseball, oggetti che gli agenti hanno trovato in casa e sequestrato. Secondo quanto ha poi riferito la 33enne, non era la prima volta che il compagno la picchiava ma lei finora non lo aveva mai denunciato.