Siccità: E-R verso richiesta stato emergenza, summit martedì

"La siccità ci preoccupa e la Regione è pronta a chiedere al Governo lo Stato di emergenza nazionale. Un passo necessario per fronteggiare una situazione complessa dal punto di vista ambientale, che ha preoccupanti ricadute sul fronte delle produzioni agricole, ma non solo". Così Irene Priolo, assessora regionale all'Ambiente e protezione Civile dell'Emilia-Romagna annunciando una cabina di regia, martedì prossimo, per affrontare la situazione della "preoccupante siccità" che ha colpito l'Italia, e in particole le regioni padane dell'asta del Po.

Agenzia ANSA Coldiretti, acque del Po mai così basse da 70 anni - Cronaca Lago Maggiore al minimo storico. 'Situazione è drammatica'. La situazione in Piemonte indica che gli invasi sono al minimo storico e mostrano una riduzione media del 40% o addirittura del 50% rispetto alla media storica, è emerso dall'incontro con gli operatori del comparto idroelettrico (ANSA)

"Gli habitat naturali sono messi a dura prova e registriamo anche una forte risalita del cuneo salino - sottolinea Priolo - In queste ore stiamo già lavorando per istruire la pratica, completa e approfondita, affinché sia accolta da Palazzo Chigi".