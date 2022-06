Migranti: in E-R genitori volontari si raccontano in un podcast

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - "Quando mia figlia 17enne ha accettato di ospitare il ragazzo di cui sono tutrice volontaria per qualche tempo ho capito che è stata un'esperienza positiva e la ripeterei". Lo racconta Maria, di Rimini, nel podcast 'Tutori, genitori volontari' realizzato dal servizio informazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna in collaborazione con la Garante regionale per l'infanzia, Claudia Giudici.

Il podcast raccoglie le testimonianze di alcuni tutori volontari e la voce della Garante che spiega il percorso per diventare "la figura di riferimento" per i minori migranti presenti sul territorio. I tutori volontari sono privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero non accompagnato.

In Emilia-Romagna ce ne sono già 156 e molti altri hanno fatto domanda per diventarlo. Compito della Garante dei minori è quello di promuovere a livello regionale la costituzione di un elenco di tutori istituito al Tribunale dei minorenni. I tutori si occupano di procedure amministrative, certificati sanitari e scolastici, accompagnano i ragazzi ai colloqui o alle visite mediche. Il podcast è disponibile sui canale Spreaker e Spotiify dell'Assemblea legislativa. (ANSA).