Tanghi, valzer e milonghe alla Rocca di Dozza Imolese

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Da 'Cielito Lindo' a 'Tico Tico', una formidabile carrellata di classici latino americani allieterà la seconda serata della rassegna 'Notti Magiche alle Ville e ai Castelli' dell'Associazione Conoscere la Musica 'Mario Pellegrini', in programma il 17 giugno alle 21 alla Rocca di Dozza Imolese. Protagonista la cantante e chitarrista Liss Amado, di genitori veneti ma nata e vissuta a Buenos Aires, affiancata dal pianista Paolo Prevedello e dal contrabbassista Domenico Santaniello, due musicisti a tutto tondo che spaziano dalla musica antica al jazz e al pop. Il concerto darà modo dunque di ascoltare la "cantadora" argentina in canzoni popolari latino americane accompagnandosi alla chitarra, che ha studiato fin da bambina. Rientrata in Italia da alcuni anni, Liss Amado si è dedicata all'insegnamento, ma ha recentemente riscoperto il suo vecchio amore per un certo tipo di musica popolare sudamericana che comincia a far conoscere anche nel Bel Paese.

Oltre a canzoni di vari paesi del Sudamerica, il suo repertorio si allarga a quello argentino di tanghi, valzer e milonghe di Buenos Aires, principalmente del periodo tra gli anni 1855 fino al 1970. Le trascrizioni e gli arrangiamenti sono realizzati dalla stessa Liss Amado rispettando, dopo un attento studio filologico lo stile dell'epoca e del compositore. Di Quirino Mendoza y Cortés è l'immortale Cielito Lindo che aprirà la serata, poi il tango A Media Luz di Edgardo Donato e Carlos Lenzi, quindi la celebre rumba lenta Perfidia di Alberto Domínguez e la canción Moliendo Cafè di Hugo Blanco, il valzer Que nadie sepa mi sufrir di Angel Cabral ed Enrique Dizeo. Di Agustín Lara si ascolterà il bolero Solamente una vez, poi Las secretarias (cha cha cha) di Pepe Luis, il bolero Pedacito de cielo di Francisco Domínguez, la rumba Mi amor sera, meglio nota come Amado mio di Roberst-Fischer- Maioli, Verde Luna di Vicente Lopez, il cha cha cha Quien Serà di Pablo Beltrán Ruiz reso celebre da Dean Martin nel 1954, infine la sempre verde samba Tico Tico no fubà di Zequinha de Abreu. (ANSA).