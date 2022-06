Tampona una bici, morta ciclista nel Ferrarese

(ANSA) - FERRARA, 16 GIU - Tamponata dall'auto che la seguiva e sbalzata dalla bicicletta su sui si trovava, una donna di 64 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bando di Argenta, nel Ferrarese.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale che collega Portomaggiore a Lagosanto quando, nel tratto tra Bando e La Fiorana, è stata urtata violentemente dall'auto ed è stata sbalzata in un campo a diversi metri di distanza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, ma per la donna non c'era più nulla da fare.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente dell'auto, un uomo di 61 anni, è stato portato all'ospedale per accertamenti: dopo l'impatto l'auto è capottata. (ANSA).