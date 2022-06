Covid: quasi 2.700 nuovi casi in E-R, ricoveri stabili

Crescono i casi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna. Nel bollettino di oggi si registrano 2.674 nuovi contagi, su 18.289 tamponi e i numeri non comprendono le province di Piacenza, Parma e l'Imolese, per problemi legati alla piattaforma informatica. I ricoveri sono stabili: 25, come ieri, nelle terapie intensive e 672 (-9) negli altri reparti Covid. I casi attivi di infezione sul territorio sono 20.580 (+1.668), il 96,6% in isolamento a casa con sintomi lievi o assenti. I guariti sono 1.002 in più e si contano quattro morti: due donne 83enni, una nel Parmense e una nel Bolognese, dove è deceduto anche un 64enne, e una 81enne nel Riminese.