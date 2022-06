La danza contemporanea torna a Ferrara dal 16 settembre

(ANSA) - FERRARA, 14 GIU - La danza contemporanea gioca con gli spazi verdi più suggestivi di Ferrara: il 17 e 18 settembre prossimi alcuni dei palazzi con giardini diventano un teatro a cielo aperto per performance site-specific. A inaugurare il festival, il 16 settembre, sarà l'Open Day Scuole di Danza del territorio che presenteranno le proprie coreografie all'interno del cortile del Castello Estense.

Si consolida il format di Interno Verde Danza del Teatro Comunale di Ferrara, alla seconda edizione, con spettacoli proposti da Nicola Galli con Il mondo altrove al Chiostro di San Paolo, C.G.J. Collettivo Giulio e Jari con Evento al Chiostro di San Paolo, Michele Merola con la prima assoluta di Short Stories, con MM Contemporary Dance Company nel cortile di Casa Romei, CollettivO CineticO e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto con MicroDanze / Urban Setting e Punch 24 a Palazzo Schifanoia.

Le performance di Interno Verde Danza saranno replicate più volte al giorno. Il Festival di Danza Contemporanea prosegue a teatro tra ottobre e novembre con compagnie e coreografi di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Tra gli ospiti più attesi ci sono Carolyn Carlson Company con la prima nazionale il 14 ottobre di The Tree e Saburo Teshigawara, Leone d'Oro alla carriera per la Danza 2022, che propone Lost in dance (6 novembre). Una prima assoluta è invece la proposta della Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei (Corpi Violati e e Omaggio a Traviata) il 30 ottobre. In programma anche la Compagnia Zappalà Danza (Instrument Jam, 22 ottobre) e Aterballetto (Double Side, con la nuova creazione di Danièle Desnoyers e Stabat Mater con coreografia di Norge Cedeño Raffo, 1 novembre). (ANSA).