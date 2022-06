Ustica, opere prime per 'fare memoria' e ricordare la strage

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Opere prime originali pensate per ricordare la strage di Ustica - quando il 27 giugno 1980 un aereo civile DC9 dell'Itavia Bologna-Palermo venne abbattuto da un missile in quella che fu definita un'azione di guerra in tempo di pace e che provocò la morte degli 81 occupanti - e per fare memoria, cercando di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. La proposta artistica per celebrare il 42/o anniversario e promuovere il Museo per la Memoria di Ustica si aprirà proprio la sera del 27 giugno, dopo l'incontro mattutino a palazzo d'Accursio dell'Associazione Parenti con il sindaco Matteo Lepore, con due installazioni artistiche-performative: 'Zulu Time', nel Parco della Zucca, proposta da Alessandro Di Pietro con la cura di Lorenzo Balbi, realizzata in collaborazione con il MAMbo-Museo d'arte moderna, e 'Missing', nella sala del Centro Montanari a cura di Bruno Cappagli, con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Copernico attraverso laboratori dedicati alla poetica di Christian Boltanski.

In luglio la rassegna ospiterà il 6 un Reading realizzato da un testo originale, 'Lontano, intorno alle migrazioni sanitarie', che vuole raccontare i viaggi della salute e ricordare proprio coloro che erano sul DC9 e che stavano rientrando dopo un periodo di cura a Bologna. Il parco della Zucca ospiterà il 13 lo spettacolo di danza 'The Fall', con Joy Alpuerto Ritter e Hannes Langolf, realizzato in collaborazione con Ert-Teatro Nazionale; il 14, primo anniversario dalla scomparsa di Boltanski, autore dell'installazione permanente 'A proposito di Ustica', l'Associazione lo ricoderà con un lavoro originale che parte dal testo 'Il Nascondiglio', scritto dal nipote Christof. Continua poi la collaborazione con Bologna Jazz Festival, che porterà davanti al museo 'Tasti dedicati', Concerto per la Memoria interpretato dai pianisti Rita Marcotulli e Dado Moroni. Il 27 lo spettacolo 'Stanca di Guerra', interpretato da Lella Costa, e conclusione il 10 agosto con 'La Notte di San Lorenzo' a cura di Niva Lorenzini e Filippo Milani, incentrata sulle figure di Pier Paolo Pasolini e Gianni Celati.