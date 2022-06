Cinema: Ferrara lancia portale sulla settima arte in città

(ANSA) - FERRARA, 13 GIU - Nasce il sito ufficiale di Ferrara La Città del Cinema, un portale pensato per raccogliere e diffondere ciò che di cinematografico accade nel Ferrarese.

Accanto alla Scuola d'arte cinematografica 'Florestano Vancini' e alle altre realtà formative, trovano spazio fondazioni, associazioni ed enti che lavorano per valorizzare la settima arte in città e provincia. Il progetto è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ferrara.

"L'amministrazione insieme alla Vancini è capofila di questo percorso e il sito - afferma Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara - è un elemento divulgativo dettagliato di grandissima bellezza e profondità". E sottolinea: "Attraverso il portale il pubblico, in special modo i giovani, potrà scoprire e consultare contenuti stimolanti e di grande interesse". Soddisfatto Stefano Muroni, fondatore e guida della filiera creativa, che spiega: "Un passo significativo che raccoglie e fa dialogare realtà importanti. Questo portale non solo mette a sistema ciò che già esiste ma è aperto a quello che verrà".

Il sito è suddiviso in tre sezioni: formazione, eventi e produzione. Uno strumento destinato a evolversi di pari passo con le iniziative: film in lavorazione, rassegne, festival, masterclass, percorsi formativi.

Partner di Ferrara la Città del Cinema sono Controluce Produzione, Archivio Michelangelo Antonioni, Archivio Simeoni, Fondazione Giorgio Bassani, Fondazione Carlo Rambaldi, Fondo Sani, Ferrara Film Corto Festival, Ecipar, Music Film, Arci, Feedback, Premio Vancini e Apollo Cinepark. Oltre al sito ci sarà anche una newsletter (www.ferraralacittadelcinema.it).

(ANSA).