Comunali: affluenza alle 19, 37% a Parma e 38,5% a Piacenza

TUTTI I VIDEO - I municipi chiamati al voto sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. In mattinata caos a Palermo per la mancanza di una cinquantina di presidenti di seggio. L'amministrazione comunale ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica. I quesiti referendari sono 5. Show di Berlusconi dopo il voto - LA FOTODIRETTA (ANSA)