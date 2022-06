Davide Fiz in cammino lungo la Via di Linari

Dal 13 al 17 giugno Davide Fiz di Smart Walking camminerà su un tratto della Via di Linari, da Rigoso a Torrechiara (Parma), nell'Appennino dell'Emilia-Romagna, visitando piccoli borghi, Monasteri e Abbazie, Castelli, e Pievi.

Davide Fiz, 46 anni, commercial sales freelance di Livorno, è l'ideatore del progetto Smart Walking che lo vede impegnato a percorrere 20 cammini in tutte le 20 regioni italiane, dividendo le sue giornate tra trekking e smart working nei borghi attraversati dai cammini.

Fine ultimo del progetto - che ha avuto il patrocinio di Enea e di Amodo Alleanza Mobilità Dolce - è lavorare e nello stesso tempo scoprire e raccontare l'Italia attraverso la natura sempre diversa, i borghi, i sentieri minori, viaggiando con lentezza e incontrando persone.

La Via di Linari fa parte circuito di 20 "Cammini e vie di pellegrinaggio" nell'ambito del 'Progetto Regionale Cammini e Vie di Pellegrinaggio Emilia-Romagna'. E' un antico percorso di passaggio commerciale e di pellegrinaggio verso Roma alternativo a quello della Via Francigena. Il suo nome è legato alla storia dell'Abbazia di Linari, insediamento di fede che sorgeva sul crinale tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Oggi la via è lunga 135 km e attraversa luoghi di importanza naturalistica e di produzione agroalimentare tradizionale.

Partito il 9 marzo, Davide ha già camminato in in dieci regioni italiane percorrendo altrettanti cammini. (ANSA).