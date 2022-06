Bike night in Emilia-Romagna, da Ferrara al mare

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - Tornano le Bike Night, le pedalate notturne sulle ciclovie più belle d'Italia. L'ottava edizione del tour partirà da Ferrara, con Bike Night Emilia-Romagna sabato 11 giugno, 100 chilometri da percorrere da mezzanotte all'alba, da piazza Trento e Trieste fino al mare, che vedranno oltre 800 partecipanti al via. Il tour proseguirà poi a Milano e Udine.

Numeri in crescita (18mila partecipanti al 2021), grado di soddisfazione dei partecipanti elevato (88%): gli organizzatori di Witoor con Bike Night hanno creato una nuova forma di cicloturismo. Si parte a mezzanotte, si arriva all'alba dopo un viaggio in bici con tre ristori e la colazione all'arrivo. Le iscrizioni online sono chiuse, ma sarà possibile iscriversi al gazebo Witoor, a partire dalle 21 di sabato. Dalle 23.30 inizierà l'incolonnamento dei partecipanti lungo il Listone.

Confermato il percorso da Ferrara al mare: si parte a mezzanotte nel centro storico, passando davanti al Castello Estense e lungo Corso Giovecca, per poi dirigersi verso la ciclovia Destra Po.

Previsti tre ristori: a Ro insieme ai volontari Uisp Ferrara e della protezione civile del Comune di Riva del Po, a Serravalle alla Fabbrica dell'Acqua con i volontari del gruppo sportivo Anffas Ferrara, e a Santa Giustina all'Osteria del Delta Torre Abate. Arrivo all'alba sul mare, al Bagno Ristoro a Lido di Volano, con docce e colazione. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa in Comune a Ferrara. (ANSA).