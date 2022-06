'We make future', torna il Festival su innovazione e futuro

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - "Questa è l'edizione più grande che abbiamo mai realizzato. Una tre giorni che si connota come una festa, all'insegna del futuro, dell'innovazione e della formazione". Cosmano Lombardo, Ceo di Search On e ideatore di We Make Future, descrive così la sua 'creatura', il grande Festival sull'Innovazione digitale, una tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per un evento, giunto alla decima edizione, che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro equo e sostenibile. L'appuntamento è il 16, 17 e 18 giugno alla fiera di Rimini, nuova location della manifestazione organizzata da Search On Media Group e che vede sponsor la Regione Emilia-Romagna.

Il Festival prevede oltre 100 eventi di formazione , business, incontri B2B, networking, cultura, concerti, show e intrattenimento, 600 tra ospiti e speaker, 77 stage tra sale formative e open stage, oltre 26 Paesi partecipanti, più di 250 espositori nell'area fieristica, oltre a un intero padiglione dedicato a startup e investitori italiani e internazionali.

Sul palco principale attualità e trend del futuro con personaggi del calibro di Linda Sarsour, Nicola Gratteri, Pif, Andrea Scanzi, Federico Faggin, Alan Friedman, Nino Cartabellotta e Mimmo Lucano. Tanti gli eventi del mondo dello spettacolo tra concerti e set live con Irama e Roy Paci.

Condurranno la tre giorni Anna Safroncik, Natasha Stefanenko e Diletta Leotta.

"Da 'Web Marketing Festival' - ha sottolineato ancora Cosmano Lombardo - stiamo diventando 'We make future', perché vogliamo riflettere insieme sul futuro, e su come costruirlo". (ANSA).