Il mercante di Venezia apre la stagione di prosa a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 31 MAG - Dai grandi classici agli autori internazionali, alle nuove drammaturgie: la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale di Ferrara, 18 spettacoli, si apre con un grande classico, Il mercante di Venezia di Shakespeare con Franco Branciaroli (7, 8 e 9 ottobre) e si chiude con "Sani! Teatro fra parentesi" di e con Marco Paolini (12-13-14 maggio).

Altri tre sono i classici in cartellone: Il berretto a sonagli di Pirandello con protagonista Gabriele Lavia (3 - 5 febbraio), Spettri di Ibsen con Andrea Jonasson (24 - 26 febbraio), Balasso fa Ruzante con Natalino Balasso (24 - 26 marzo) e La bottega del caffè di Goldoni, spettacolo interpretato da Michele Placido (31 marzo - 2 aprile). A questi seguiranno tre spettacoli di autori di fama internazionale: Le nostre anime di notte dello statunitense Kent Haruf con Lella Costa, Il compleanno di Pinter protagonista Maddalena Crippa e Europeana. Breve storia del XX secolo dello scrittore, poeta e drammaturgo ceco Patrik Ouředník con Lino Guanciale. Il panorama dei 12 titoli in abbonamento si completa con le nuove drammaturgie: Oylem Goylem di Moni Ovadia, Pane o libertà di e con Paolo Rossi, Chiedimi se sono di turno di e con Giacomo Poretti (5-6-7 maggio).

Accanto a queste proposte, si aggiunge il cartellone Extra.

La prima data in programma è il 28 ottobre con Matteotti Medley un racconto di e con Maurizio Donadoni sull'eccidio di Giacomo Matteotti; Pif e Francesco Piccolo saranno protagonisti di Momenti di trascurabile (IN)felicità, una riflessione che parte dai libri dell'autore Premio Strega. Agli Extra appartiene anche il nuovo spettacolo di Teresa Mannino e Il duce delinquente di Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, sul palco con Moni Ovadia. E ancora Arturo Brachetti e un nuovo lavoro ideato da Elisabetta Sgarbi. (ANSA).