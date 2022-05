2 giugno: a Bologna apertura straordinaria per passaporti

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - "Per il 2 giugno la questura di Bologna, ha previsto une evento straordinario, un evento unico a livello nazionale: un open day per rilasciare, ai cittadini che hanno urgenza e necessità, il passaporto". Ad annunciarlo è il questore Isabella Fusiello che, incontrando la stampa, ha presentato la giornata aperta a coloro che hanno già le prenotazione, fatta sul portale apposito, fino al 15 giugno. In occasione della Festa della Repubblica, gli uffici della questura e dei commissariati della città (Bologna-Pontevecchio e Santa Viola) e della provincia (San Giovanni in Perisceto e Imola) saranno operativi: l'obiettivo è ultimare le pratiche per 350 passaporti, verranno chiamate le persone in base all'urgenza dichiarata.

I numeri degli uffici rivelano una decisa ripresa, post pandemia, dei viaggi e degli spostamenti per motivi di studio, lavorativi o familiari: da gennaio di quest'anno a oggi, sono stati rilasciati 9.006 passaporti (in tutto il 2021 sono stati 6.770), le dichiarazioni di accompagnamento, da inizio anno a metà di questo mese, sono state 650 (lo scorso anno 234). "Oltre all'allentamento delle misura sanitarie - spiega il dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale Vincenzo Frontera - sul 35-40% delle richieste per i passaporti incide la Brexit. Solo in questura a Bologna, ogni settimana, si rilasciano da tra 1.000 e 1.150 passaporti, prima della pandemia eravamo a quota 400 a settimana. Fino al 31 luglio apriremo anche, per le urgenze, gli uffici il sabato mattina". Per quanto riguarda la questura, in vista dell'apertura straordinaria del 2 giugno, si potranno anche segnalare le urgenze finio alle 12 del primo giugno (o chiamando il numero 0516401663 o mandando una mail a ammin.quest.bo@pecps.poliziadistato.it). (ANSA).