Triathlon, Casciotti e Ciavattella si impongono a Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA, 29 MAG - Maria Casciotti tra le donne e Jonathan Ciavattella fra gli uomini sono stati i vincitori del Triathlon Città di Giulianova che si è disputato oggi nella cittadina adriatica. Circa 200 i triatleti che complessivamente vi hanno preso parte, e circa 150 quelli che hanno completato la prova. Distanza olimpica (1.5 km nuoto, 40 bici, 10 corsa). I vincitori hanno nomi e cognomi importanti perché si tratta di atleti esperti molto conosciuti nel panorama. Casciotti (di Anzio, ma tesserata per il Cesena Triathlon) ha dovuto vincere la resistenza della classe 2002 Alessia Righetti (T.D. Rimini), che era uscita molto bene dalla prova di nuoto. Tra gli uomini Ciavattella (pescarese della DoloTeam, plurimedagliato in tanti campionati federali) ha invece battagliato con il classe 2004 romano Alessio Piccioni (Raschiani Triathlon Pavese). Terzo, Pasquale Di Ghionno; quarto, il vincitore della passata edizione Emanuele Settimi.

Tutti hanno superato le 2 ore di gara (‪2h11‬' Casciotti, ‪2h13‬' Righetti, ‪2h00‬' Piccioni), l'unico a scendere sotto è stato Ciavattella (‪1h59‬').

Maria Casciotti, la vincitrice: "L'Abruzzo mi porta bene, quando vengo qui oppure ad Alfedena dove tornerò per gareggiare ‪il 2 luglio‬, riesco sempre a offrire ottime prove". Jonathan Ciavattella, il vincitore: "Ho 41 anni, a questa età le gare si vincono con la pazienza e l'esperienza. Mi sto allenando poco, mi dedico all'attività di coach dei più giovani, ma oggi ho avuto buone sensazioni specie nella frazione di corsa". Il percorso leggermente modificato è stato gradito dagli atleti, inoltre il rinnovato manto stradale del lungomare giuliese si è avvicinato alle esigenze di ciclisti e runner.

Alle premiazioni erano presenti anche il sindaco di Giulianova Costantini e l'assessore al turismo Di Carlo. A fine evento c'è stato il classico momento aggregativo del "pasta party", curato nei minimi particolari dallo staff dell'Alberghiero 'Crocetti Cerulli' di Giulianova. (ANSA).