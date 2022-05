Donna accoltellata in casa a Bologna, un uomo in Questura

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Una donna di 42 anni è stata accoltellata mentre era in casa a Bologna, in via Andrea Costa. Secondo i primi accertamenti della Squadra Mobile della polizia la donna, ora ricoverata in ospedale, ha più ferite e nell'appartamento c'erano diverse tracce di sangue. La polizia, intervenuta grazie alla chiamata dei vicini, hanno arrestato un uomo, italiano di 50 anni, che era in casa con lei, accusato di tentato omicidio. Dai primi accertamenti sembra avessero una relazione sentimentale e che abitassero insieme