Musica: tour Brunori Sas domenica 29 approda a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Dopo il successo delle prime date e diversi sold out, il Brunori Sas Tour 2022, prodotto da Vivo Concerti, approda domenica 29 maggio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Dario Brunori, accompagnato da una super band di 11 elementi che miscela compagni di lunga data e nuovi arrivi, porta in scena uno spettacolo frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale.

Per la prima volta il grande pubblico dei palazzetti italiani potrà lasciarsi conquistare dalla poesia, dalla leggerezza e dall'ironia che da sempre contraddistinguono Brunori Sas, e godersi una sorta di 'best of' dal vivo in cui ci sarà spazio solo per la musica, grande assente finora nei palasport. "Dopo due anni di stop e coi venti di guerra che tirano - spiega l'artista - non è soltanto un piacere, ma quasi un dovere quello di tornare a suonare, di far star bene le persone, farle cantare, ridere, commuovere, emozionare. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: chitarre magiche, percussioni, sintetizzatori, tamburi, pianoforti, organi, archi e una vera e propria orchestrina di fiati".

Il tour nei palazzetti troverà la sua naturale evoluzione nella tranche outdoor del Brunori Sas Estate 2022: undici appuntamenti live nei mesi di giugno, luglio e agosto, che lo vedranno protagonista nelle principali arene e nei festival estivi di tutta Italia. (ANSA).