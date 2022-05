Musica: Harding e Mahler Chamber Orchestra al Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Momento emiliano-romagnolo per la Mahler Chamber Orchestra e per il suo Conductor Laureate Daniel Harding che il 31 maggio alle 20.30 saranno all'Auditorium Manzoni, nell'ambito della rassegna Grandi Interpreti di Bologna Festival, e l'1 giugno al Pala De Andrè per l'apertura del Ravenna Festival. Per l'appuntamento bolognese, uno dei tanti ritorni sia per Harding che per la sua orchestra, sul palcoscenico di via de Monari ci sarà anche la trentaseienne violinista russa Alina Ibragimova impegnata con il Concerto per violino e orchestra in mi minore Op.64 di Mendelssohn.

Unica data in Italia per la violinista che il 2 giugno lo rieseguirà nella Basilica di Saint-Denis, nell'omonimo comune della cintura parigina. Il capolavoro di Felix Mendelssohn-Bartholdy è uno dei concerti più celebri e più amati dal grande pubblico dell'intera letteratura violinistica, pagina romantica di fascinosa invenzione melodica e brillantissimo rilievo della parte solistica. Il programma sarà aperto dall'esecuzione dell'Ouverture Egmont di Beethoven e chiuso dalla Settima Sinfonia in re minore Op.70 di Dvořák Tra le violiniste oggi più ricercate in Europa, Alina Ibragimova collabora per la prima volta in questa stagione con la Mahler Chamber Orchestra, una delle molte creature orchestrali nate dall'immaginazione e dalla volontà di Claudio Abbado. Fondata nel 1997, sin dagli esordi la MCO ha trovato forti stimoli creativi nella collaborazione con Daniel Harding, tra i maggiori direttori dell'odierna scena musicale internazionale. Già direttore musicale della Swedish Radio Symphony Orchestra, con la quale è stato più volte al Bologna Festival, Daniel Harding collabora abitualmente con i più rinomati complessi sinfonici europei e ha diretto produzioni operistiche alla Scala, al Covent Garden, all'Opera di Vienna, al Festival di Salisburgo e al Festival di Aix-en-Provence.

