Covid: prosegue il calo dei contagi in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Prosegue, anche in Emilia-Romagna, il calo dei contagi al Coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 1.597, individuati sulla base di circa 13mila tamponi, in linea con i dati del giorno precedente che non sono stati diffiusi per un blocco programmato del sistema, quando i nuovi casi erano 1.771.

In terapia intensiva ci sono 25 pazienti, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 871. I casi attivi sono circa 27mila, il 96,7% dei quali in isolamento domiciliare. Ci sono stati anche quattro morti, che si sommano ai 13 del giorno precedente. (ANSA).