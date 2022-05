Torna Jesus Christ Superstar, ora dedicato al popolo ucraino

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 MAG - Jesus Christ Superstar, il musical/opera rock più amato di tutti i tempi, arriva in Emilia Romagna al Teatro Valli di Reggio Emilia dal 27 al 29 maggio, e al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 31 maggio e l'1 giugno nella versione di Massimo Romeo Piparo, che vanta oltre 2 milioni di spettatori in Italia e in Europa.

Nel ruolo del protagonista ci sarà ancora Ted Neeley, il Gesù originale del film di Norman Jewison del 1973, chiamato a dare volto, corpo e voce a un personaggio che rinnova un mito eterno, il cui messaggio di pace, spiritualità e dialogo è oggi più che mai necessario. Frankie hi-nrg mc vestirà, invece, per la prima volta i panni di Erode in una versione hip hop. Al loro fianco un cast di oltre 30 artisti.

Jesus Christ Superstar è la storia di un mito che travolge con la sua passione gli spettatori di tutte le età, un uomo-simbolo che fa della spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, un personaggio unico nella storia del teatro musicale. Il celebre lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo, anzi a ogni rappresentazione rinnova il proprio mito contagiando con entusiasmo sempre maggiore le centinaia di migliaia di spettatori che scelgono di andarlo a vedere. Nel suo essere veicolo di valori eterni e positivi, attraverso il racconto della passione di un uomo-simbolo capace di fare della spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, lo spettacolo non poteva non rappresentare anche l'immane tragedia a cui il mondo assiste ormai da settimane e offrire con il linguaggio universale dell'arte la propria vicinanza all'Ucraina. Scandendo il tempo della incalzante musica nella scena delle 39 frustate inferte a Gesù, saranno proiettate le ormai mitiche 39 immagini di martiri contemporanei, con un "nuovo", potente finale che sarà il grido di dolore del popolo ucraino. Con l'orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, il musical combina in modo perfetto la musica rock in stile anni '70 e la tradizione del musical in un allestimento imponente e spettacolare. (ANSA).