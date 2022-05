Droga: operazione della polizia al Pilastro di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Dalle prime ore di questa mattina, la polizia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, sta eseguendo misure restrittive a carico persone che risiedono al Pilastro, rione in periferia Bologna. L'indagine è scattata dopo l'omicidio di Nicola Rinaldi, 28 anni, che nell'agosto 2019 venne accoltellato in via Frati dal vicino di casa Luciano Listrani. L'accertamento ha consentito agli investigatori di ricostruire le azioni di un nucleo familiare che, secondo quanto emerso, aveva un ruolo prioritario ed esclusivo nel traffico di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashish, e che si avvaleva di diversi giovani, anche minorenni, per lo spaccio in strada. Gli accertamenti hanno documentato numerose cessioni di sostanze stupefacenti.

Più di cento operatori della polizia in campo, fra personale della squadra mobile, equipaggi del reparto prevenzione crimine e della polizia scientifica, unità cinofile, reparto volo e reparto mobile.

Ulteriori dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Bologna. (ANSA).