Arte: Biennale Mosaico contemporaneo dall'8/10 a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 24 MAG - Dall'8 ottobre al 27 novembre Ravenna ospiterà la settima edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico, che recupera l'edizione del 2021 sospesa a causa della pandemia, promossa e organizzata dal Comune con il coordinamento di Daniele Torcellini e del Mar-Museo d'Arte della città di Ravenna. Anche per questa edizione Ravenna si presenterà al pubblico come capitale del mosaico, evidenziando una vocazione artistica incentrata sulla produzione contemporanea ma sempre idealmente collegata all'antica tradizione di epoca bizantina. Con l'apertura dei suoi luoghi più suggestivi ad artisti provenienti da tutto il mondo, la città sarà coinvolta in un ricco programma di eventi: monumenti, musei, chiostri e spazi simbolici diventeranno gallerie d'eccezione in cui arte antica e contemporanea saranno in costante dialogo tra loro. Il Mar ospiterà la mostra 'Prodigy Kid' di Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi (8 ottobre-8 gennaio): dal 2018 Cavaliere e Pivi fanno convergere le loro pratiche artistiche in un lavoro in comune, con una predilezione per installazioni di mosaici, sculture e oggetti, animate da azioni performative, letterarie e sonore. Inoltre il 10 e 11 ottobre si terrà il congresso dell'Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, che torna a Ravenna dopo 22 anni, accompagnato da un evento espositivo negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste, una mostra di mosaici selezionati nell'ambito del concorso internazionale Opere dal Mondo. (ANSA).