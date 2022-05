Matteo Messori inaugura Pianofortissimo e Talenti

La collaborazione fra le associazioni Bologna Festival e Inedita segna il ritorno anche quest'anno della rassegna Pianofortissimo e Talenti, 11 concerti en plein air dal 7 giugno al 6 luglio prossimi per l'estate bolognese. Come nelle passate edizioni, i chiostri dell'Archiginnasio e della Basilica di Santo Stefano ospiteranno giovani vincitori di concorsi e virtuosi già affermati: è il caso del concerto inaugurale affidato al barocchista Matteo Messori (trai tanti suoi meriti quello della riscoperta del primo clavicembalo di Rossini) impegnato in un programma interamente dedicato a Bach che suonerà, non su cembalo, ma su un raro pianoforte Erard del 1807. Una lunga carriera anche quella della cantante Sarah Jane Morris il cui concerto si terrà in trasferta al Museo Etrusco di Marzabotto (11/6) assieme a due suoi amici chitarristi. Il pianoforte moderno, in uso nei concerti d'oggi, ritorna nei recital di Ruben Xhaferi, veneziano a dispetto del nome (15/6), Giorgi Gigashvili, ventiduenne georgiano (27/6), Davide Ranaldi, vincitore del Premio venezia 2021 (30/6) e di Olivia Belli, pianista e compositrice (6/7). Nella serata del 4 luglio, la non ancora diciottenne Frida Bollani Magoni, figlia d'arte, al pianoforte affiancherà la sua particolarissima voce. Gli altri appuntamenti sono di stampo più cameristico affiancando per esempio clarinetto e pianoforte (Kevin Spagnolo e Simone Rugani, 13/6), oppure violoncello e pianoforte (Luca Giovannini e Martina Consonni, 16/6), o ancora violini, violoncello e cembalo con i Solisti della Camerata Accademica (21/6) fino al quartetto d'archi classico con il Quartetto Eos (5/6). Le musiche spazieranno dal già ricordato Bach al più raro Guignon, da Corelli e Vivaldi a Beethoven e Brahms senza dimenticare Schubert, Chopin e Schumann, per finire con Bernstein e le canzoni di Sarah Morris e di Frida Bollani Magoni. (ANSA).