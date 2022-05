Donna investita da un autobus muore a Modena

Una donna di 65 anni è morta questa mattina a Modena dopo essere stata investita da un autobus della linea Tper a Modena nei pressi dell'attraversamento pedonale di via Saragozza, sui viali che circondano il centro storico. Il mezzo, a quanto pare, stava svoltando verso destra, proveniente da via Cavedoni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli operatori della polizia municipale. Per la donna non c'era più niente da fare. Gli accertamenti dovranno chiarire ore se siano stati rispettati i semafori. Sotto choc l'autista del mezzo, che è stato portato all'ospedale.