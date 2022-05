Alpini: albergatori Rimini 'hanno portato festa, tornino'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - "Gli Alpini hanno portato a Rimini una atmosfera di festa. Il loro comportamento è stato impeccabile per la quasi totalità. Li aspettiamo in estate". È il messaggio che gli albergatori di Riviera Sicura inviano in una lettera al presidente dell'Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero, ringraziandoli "per l'atmosfera che l'evento ha regalato al territorio".

L'associazione prende le distanze da chi ha puntato il dito sull'adunata, per le molestie denunciate da molte donne. "Non escludiamo che si possa essere verificato qualche sporadico e isolato fatto spiacevole, che non esitiamo a condannare senza se e senza ma - dice il presidente Giosuè Salomone - ma in molti casi si è estremizzato strumentalmente, confondendo la tipica goliardia che inevitabilmente accompagna questi eventi a gravi molestie. E questo è sbagliato: pochi stupidi non rappresentano la quasi totalità degli alpini che ha avuto un comportamento impeccabile. Si è banalizzato e generalizzato all'insegna di luoghi comuni e facili accostamenti. L'Adunata è stata una vera festa per il territorio".

Il sondaggio "tra le centinaia di albergatori che hanno ospitato gli Alpini ha dato un verdetto unanime e senza eccezioni: nessun fatto spiacevole registrato, malgrado l'assoluta prevalenza di staff femminile nelle strutture alberghiere". E l'input a prendere posizione "è stato sollecitato proprio dalle albergatrici che, pur senza volere minimizzare sul delicato argomento, sottolineano come si sia oltrepassato il limite del buon senso nelle accuse sollevate agli Alpini". (ANSA).