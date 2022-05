A Bologna nascerà il Museo dei bambini e delle bambine

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Entro il 2026 anche Bologna avrà il suo museo dedicato ai più piccoli. La giunta comunale ha stanziato 5,5 milioni, risorse del Pnrr, per la realizzazione del Museo dei bambini e delle bambine: i cantieri partiranno il prossimo anno, dopo un confronto partecipato con i cittadini che saranno chiamati a contribuire alla definizione del progetto.

L'area scelta è quella tra il centro culturale Casa Gialla e la biblioteca Spina di via Casini, al Pilastro, zona periferica della città: "Questo nuovo luogo si rivolgerà non solo ai bambini e ai ragazzi del quartiere ma a tutta la popolazione da 0 a 14 anni della città metropolitana", spiega il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Parole chiave del museo saranno: bellezza, arte e interdisciplinarietà. "Educheremo i bambini e le bambine alla bellezza, attraverso tutti i linguaggi artistici e le diverse discipline, così da aiutarli a costruire il loro pensiero critico sul mondo", sottolinea. All'interno, spazio all'osservazione e al gioco come strumenti per conoscere, alle nuove tecnologie, ai laboratori sensoriali, alle attività interattive, alla sperimentazione: "Vogliamo diventi anche un punto di incontro per tutta la comunità educante di Bologna - aggiunge il primo cittadino- per concentrare gli sforzi e ampliare lo sguardo dei nostri servizi oltre la fascia 0-6 anni, per includere sempre di più anche i pre-adolescenti e gli adolescenti". La gestione del museo sarà pubblica, con la collaborazione di associazioni e terzo settore. (ANSA).