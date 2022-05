Gp Francia: pole Bagnaia, con Miller è doppietta Ducati

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Ducati ufficiali davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Francia della Classe MotoGp, settima prova del Mondiale. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position, con il nuovo record della pista di Le Mans (1:30.450) e avrà al suo fianco il compagno di squadra Jack Miller, oltre che lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro. Seconda fila per il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), per Enea Bastianini (Ducati-Gresini) e per Johann Zarco (Ducati Pramac).

In terza fila partiranno gli spagnoli della Suzuki Joan Mir e Alex Rins (Suzuki). Decimo tempo in qualifica per Marc Marquez (Honda). (ANSA).