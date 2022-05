Mafia: incontro con generale Governale a Castelfranco Emilia

Una serata per parlare di mafia, a trent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Il 19 maggio alle 21 a Castelfranco Emilia (Modena) sarà presente il generale di corpo d'armata Giuseppe Governale, a lungo ai vertici del Ros dei carabinieri e della Dia, e autore del libro 'Sapevamo già tutto. Perché la mafia resiste e dovevamo combatterla prima'. Pagine dove l'alto ufficiale spiega perché ha prevalso troppo a lungo la convivenza con il fenomeno criminale, come se lo Stato avesse paura di vincere, non fosse per lo sforzo di molti rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine, quanto meno dagli anni Ottanta in poi.

L'incontro, a ingresso libero, è inserito nel ciclo di iniziative 'Fai la cosa giusta' e sarà nella sala Degli Esposti della biblioteca comunale, condotto dal giornalista Pierluigi Senatore. (ANSA).