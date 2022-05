Covid: in E-R ancora oltre 3.500 casi, calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Sono oltre 3.500 i nuovi casi di positività in Emilia-Romagna, calano i ricoveri, mentre ci sono ancora 16 morti: fra loro una donna di 53 anni deceduta nel Reggiano.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sulla base di circa 18mila tamponi, sono stati individuati 3.578 casi. Calano ancora i casi attivi, che sono 41.460, il 97% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 31 pazienti (due in meno di ieri), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 1.193 (24 in meno di ieri). (ANSA).