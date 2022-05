Concerto dei vincitori della Borsa di Studio Giorgio Girati

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Il 14 maggio alle 16, la Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà il concerto dei vincitori della XXI/a edizione della Borsa di Studio "Giorgio Girati", creata per valorizzare e sostenere giovani e giovanissimi strumentisti a fiato della Regione Emilia-Romagna. Gli otto vincitori (Tre per il clarinetto, due per il flauto e la tromba, e uno per l'oboe, eseguiranno musiche di Porret, Casella, Kalliwoda, Clarke, Franck, Glière, Bassi e Schumann.

La Borsa di Studio "Giorgio Girati" è nata ventidue anni fa per volontà della famiglia Girati, a seguito della scomparsa del loro figlio Giorgio, in collaborazione con il Comune di Mirandola e con la Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli".

L'idea del Presidente, Luigi Girati, primo corno dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna dal 1961 al 1993, fu quella di creare una borsa di studio per valorizzare e sostenere giovanissimi strumentisti a fiato della Regione Emilia-Romagna, dai 12 ai 22 anni. Da allora oltre 650 giovani hanno partecipato alle selezioni che hanno decretato, in ventidue anni, 120 assegnatari della borsa di studio, giudicati i migliori in base al suono, all'intonazione, al ritmo e all'interpretazione.

"Questo risultato - spiega Luigi Girati - dà a noi genitori e agli organizzatori una grande soddisfazione, anche perché molti di loro occupano oggi ruoli importanti in organismi sinfonici italiani ed europei". La borsa di studio consiste in un premio economico e nella possibilità di esibirsi per tre volte davanti a un pubblico tra i teatri di Bologna e della provincia. (ANSA).