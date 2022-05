Sono 3.892 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su quasi 20mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 45 anni. Calano i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 33 pazienti, cinque in meno da ieri, mentre nei reparti Covid ci sono 1.217 degenti, 31 in meno. Altri 11 i decessi, persone di età compresa tra 67 e 102 anni. Complessivamente in regione i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 41.618 (-1.089), di cui il 97% in isolamento a casa.