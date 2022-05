A Bologna parte l'iter per le celebrazioni di Guglielmo Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Primo passo verso le celebrazioni dei 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, che ricorreranno nel 2024. I Comuni di Bologna e di Sasso Marconi hanno costituito, insieme alla Fondazione Guglielmo Marconi, un Tavolo di lavoro per la definizione del percorso e della formazione del Comitato nazionale per le celebrazioni marconiane del 2024.

Il Comitato dovrà portare avanti iniziative a livello nazionale e internazionale che dialogheranno con quanto verrà ideato e realizzato a Bologna e nell'area metropolitana, dove si dovranno coinvolgere istituzioni e associazioni per sviluppare un percorso di progetti e iniziative che siano in grado di legare in maniera permanente la figura di Guglielmo Marconi alla identità della città di Bologna e dell'area metropolitana.

"Guglielmo Marconi - ha detto la delegata alla Cultura del sindaco di Bologna, Elena Di Gioia - ha unito in sé le competenze dello scienziato, inventore e imprenditore. I 150 anni dalla nascita di Marconi a Bologna, sono l'occasione per celebrare a livello locale, nazionale e internazionale la sua figura". "Con la creazione del Tavolo di lavoro - ha affermato il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani - si apre un percorso che ci consentirà di celebrare in modo adeguato questa importante ricorrenza, offrendo anche l'occasione per conoscere le colline di Sasso Marconi, dove lo scienziato bolognese, con le sue geniali intuizioni, scoprì per la prima volta la possibilità di comunicare a grande distanza senza fili". (ANSA).