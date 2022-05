Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti

(ANSA) - ISTANBUL, 10 MAG - Dopo l'esordio vittorioso di ieri di Irma Testa, per la nazionale italiana di pugilato femminile impegnata nei Mondiali Elite arriva una sconfitta. La 25enne carabiniera piacentina Roberta Bonatti ha infatti perso ai punti 3-2 contro la giapponese Wada in un match dei 16/i della categoria dei 48 kg. Il verdetto definito discutibile in quanto nelle ultime due riprese la boxe dell'azzurra è stata migliore di quella della rivale. Ma i giudici hanno premiato la nipponica.

Domani saranno tre le pugilatrici italiane che saliranno sul ring del Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri. Nel secondo turno della sua categoria (57 kg) Irma Testa se la vedrà con la giapponese Kimura, mentre Assunta Canfora (63 kg) esordirà in questo Mondiale contro la keniana Mwangi.

Olena Savchuk (52 kg), nata in Ucraina a Ostropol ma in Italia dal 2005, dedita al pugilato soltanto da tre anni dopo una lunga esperienza nelle arti marziali e pittrice nei momenti in cui non fa sport, affronterà la sudcoreana Kim. (ANSA).