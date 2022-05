FabrianoinAcquarello:attesi 1.000 artisti da oltre 50 Paesi

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 10 MAG - Torna FabrianoinAcquarello, un evento internazionale che ogni anno raduna artisti e addetti ai lavori a Fabriano (Ancona) dove ha avuto origine la tradizione del fare carta a mano. Nato nel 2010 come progetto sperimentale, FabrianoinAcquarello attrae appassionati, amateurs, hobbysti ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo, creando un'occasione unica di confronto e di valorizzazione della tecnica della pittura ad acqua su carta. Quest'anno l'evento si svolgerà dal 12 al 15 maggio, con giornate a Bologna e Fabriano, sono attesi circa mille artisti provenienti da oltre 50 paesi. In particolare, dal 12 al 14 maggio, l'iniziativa si aprirà al centro congressi FICO di Bologna, per poi proseguire il 15 maggio a Fabriano, dove la città verrà invasa dagli acquarellisti per un'intera giornata: piazze, strade, musei, biblioteche, chiese, chiostri si trasformeranno in luoghi d'arte con esposizioni, dimostrazioni e performance. L'evento avrà poi seguito durante tutto l'anno con una serie di eventi collaterali, organizzati all'interno delle Marche. (ANSA).