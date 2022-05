Covid: 3.077 nuovi casi in E-R, in calo i malati effettivi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Sono 3.077 - 1.438.202 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 13.464 tamponi eseguiti. Invariato, a quota 34, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre sale di 14 unità quello dei ricoverati negli altri reparti Covid.

In calo i malati effettivi, scesi di 3.298 unità a quota 46.536 - di questi il 97,3% risulta in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi - mentre le persone guarite sono 6.370 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.374.949.

Cinque, infine, i decessi compresi tra i 75 e i 93 anni. In totale, dall'inizio dell'epidemia le morti in regione sono state 16.717. (ANSA).