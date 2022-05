Regione e musei E-R insieme per nuove tecnologie digitali

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Scoprire le meraviglie della fisica attraverso una visita interattiva nel tempo e nello spazio, ammirare grazie a immagini tridimensionali opere d'arte altrimenti inaccessibili, vedere in azione nella sua forma originale una fornace del secondo secolo avanti Cristo. Sono alcune delle esperienze d'innovazione digitale che saranno offerte ai visitatori dei musei dell'Emilia-Romagna grazie al progetto avviato dalla Regione Emilia-Romagna insieme a Lepida Scpa e ad alcuni musei del territorio.

Si parte sabato 7 maggio a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, con il Museo del Cielo e della Terra, e altri due test sono previsti a giugno al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza e nei Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza: sperimentazioni finanziate dalla Regione con circa 90mila euro (30mila per ogni museo).

Si tratta di 'Test before invest', cioè sperimentazioni che permettono di valutare la maturità digitale, realizzare attività di dimostrazione, sperimentare tecnologie digitali su un campione di istituzioni culturali del territorio regionale. I risultati dei test valutati positivi e sostenibili serviranno poi a portare le stesse innovazioni in altre strutture museali dell'Emilia-Romagna. (ANSA).